 Akhisar, Trabzon'u çalıştı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Akhisar, Trabzon'u çalıştı

    Akhisar, Trabzon'u çalıştı

    Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü deplasmanda 'la karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenman, saha zeminin bakımda olması nedeniyle Akhisar Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Isınma hareketleri başlayan antrenman, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

    İdmana Hugo Rodallega katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun fizyoterapist eşliğinde tesislerde çalıştığı bildirildi.

    Yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek , 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Akhisar Şehir Sta

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:37
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