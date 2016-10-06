Akhisar, Trabzon'u çalıştı
Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor, hazırlıklarını sürdürdü.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenman, saha zeminin bakımda olması nedeniyle Akhisar Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Isınma hareketleri başlayan antrenman, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
İdmana Hugo Rodallega katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun fizyoterapist eşliğinde tesislerde çalıştığı bildirildi.
Yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek Akhisar Belediyespor, 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Akhisar Şehir Sta
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:37
- Kayserispor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
karakartal Umarım sakatlarımız Kayseri maçına kadar hazır hale gelir.Zira özellikle Oğuzhan ve Talisca bu takımın can damarı oyuncular.
- "Dualarım hep onlarla"
Toplam 3
Yorum
xxx Burağı geçiyorum hadi selçuğuda geçiyorum formsuzlar.Lakin Arda gibi bir oyuncun varsa ve oynatmıyorsan çıkıp sebebini söyleyeceksin....
- Talisca ara vermedi
Toplam 1
Yorum
karakartal Talisca Türkiyeye gelmiş en yetenekli futbolculardan biri.Teknik heyet Taliscadan üst düzey verim alacak ve Oğuzhan-Talisca ikilisini birarada oynatacak bir formül üstünde çalışmalı.
Akhisar, Trabzon'u çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.