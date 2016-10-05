 Kafkas’ın keyfi düzeldi – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kafkas’ın keyfi düzeldi

    Kafkas’ın keyfi düzeldi
    'da gözler, 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak maçına çevrilirken, sakatlığı nedeniyle 3 haftadır formasından uzak kalan Douglao'nun iyileşerek takımla birlikte antrenmanlara başlaması, teknik direktör Tolunay Kafkas'ı mutlu etti. Kafkas, "Bu bölgede Caner ve Serdar verimli oldu ama Douglao tecrübesiyle çok önemli bir isim" diye konuştu.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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