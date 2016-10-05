Kafkas’ın keyfi düzeldi
Akhisar Belediyespor'da gözler, 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçına çevrilirken, sakatlığı nedeniyle 3 haftadır formasından uzak kalan Douglao'nun iyileşerek takımla birlikte antrenmanlara başlaması, teknik direktör Tolunay Kafkas'ı mutlu etti. Kafkas, "Bu bölgede Caner ve Serdar verimli oldu ama Douglao tecrübesiyle çok önemli bir isim" diye konuştu.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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