Akhisar’da Trabzonspor hazırlıkları başladı

Tam kadro çalışmalara başlayan yeşil-siyahlılarda idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, hazırlıkların daha iyi olmak adına devam ettiğine vurgu yaparak, farklı özellikte çalışmalar yapacaklarını kaydetti.Milli maç arası nedeniyle 17 günlük aranın 3 günü de dinlendiklerini kaydeden Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "İdmanlarımıza bugün başladık ve gün çift idman yaparak maça hazırlanacağız. Pazar günü ise kendi evimizde Balıkesirspor 'u konuk edip bir hazırlık maçı oynayacağız. Süre az alan arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Hazırlıklarımız aynı şekilde devam edecektir. Daha iyi ve daha sıkı bir şekilde çalışacağız" dedi.Ligin daha başında olduklarını ifade eden Kafkas, Trabzonspor 'un içinde bulunduğu durumun kendilerini ilgilendirmediği belirtti. Tolunay Kafkas, bu hafta daha farklı çalışarak özellikle girdikleri pozisyonları değerlendirme konusunda daha fazla antrenman yapacaklarını belirtti. Daha ligin başında olduklarını her takımın her takımı yenebilecek bir güçte olduğunu kaydeden Kaskaf, her takımın her yere gelebileceğinin altını çizerek önemli olan takımların iyi oyun onaması ve yenebilecek iradeyi sahaya yansıtabilmesi gerektiğini vurguladı.