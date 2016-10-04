Tolunay Kafkas'ın stoper ikilemi

Douglao'nun yokluğunda savunmaya monte ettiği Serdar Kesimal'ın performansından memnun olan Tolunay Kafkas'ın Caner'le uyumlu bir ikili oluşturan oyuncusundan vazgeçmeyi düşünmediği, ancak Douglo'nun hızla yükselen form grafiği yüzünden de kararsız kaldığı öğrenildi.

Tolunay Kafkas'ın 2 haftadır gol yemeyen defansta değişiklik yapmayı planlamadığı, ancak kesin kararını bu oyuncuların antrenman performanslarına bakarak vereceği belirtildi.



Öte yandan milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmek istemeyen yeşil siyahlılar, pazar günü PTT 1'inci Ligi takımlarından Balıkesirspor'la hazırlık maçı oynayacak. Akhisar İlçe Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Teknik direktör Kafkas'ın Balıkesirspor randevusunda ligde az süre alan futbolcularla genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.