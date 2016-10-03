 Kafkas'ın hedefi Trabzonspor – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kafkas'ın hedefi

    Kafkas'ın hedefi Trabzonspor

    Teknik Direktör Tolunay Kafkas, ile oynayacakları maçtan 3 puan alınması için kolları sıvadı.

    Göreve başlamasından sonra oynanan 4 maçtan galip ayrılamayan, gol sevinci bile yaşayamayan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, 1 puan aldıkları maçından sonra, A Milli takımının maçları nedeniyle lige verilen ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verdi. Kafkas, çarşamba gününden itibaren takımı yoğun bir antrenman programına almayı planladı.

    Kafkas, yıllarca formasını giydiği, bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı karşısında alınacak galibiyetin kendisi ve içinh büyük moral olacağını göz önüne alarak çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı. Özellikle Rodallega'dan çıkış bekleyen Tolunay Kafkas, Kolombiyalı yıldızın yanı sıra diğer hücum oyuncularını da bu maça özel olarak hazırlayacak. Akhisar Belediyespor'da belindeki sakatlığı geçen Douglao'nun da takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kafkas'ın hedefi Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.