Kafkas'ın hedefi Trabzonspor
Akhisar Belediyespor Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Trabzonspor ile oynayacakları maçtan 3 puan alınması için kolları sıvadı.
Kafkas, yıllarca formasını giydiği, bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor karşısında alınacak galibiyetin kendisi ve Akhisar Belediyespor içinh büyük moral olacağını göz önüne alarak çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı. Özellikle Rodallega'dan çıkış bekleyen Tolunay Kafkas, Kolombiyalı yıldızın yanı sıra diğer hücum oyuncularını da bu maça özel olarak hazırlayacak. Akhisar Belediyespor'da belindeki sakatlığı geçen Douglao'nun da takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:15
- Volkan kaybı
Toplam 38
Yorum
ANTİ YELLOW HAKLISIN SİZ HER YIL YÜZMİLYONLARCA EURO TRANSFERE PARA HARCAYIP HER YIL ŞAMPİYON OLUYORSUNUZ DEĞİL Mİ.BİZ PARASIZDA ŞAMPİYON OLUYORUZ UNUTMA.
- Yıldız golcüye övgü yağdırdılar
Toplam 2
Yorum
cemal alman oyuncu farklı oluyor tabı dısıplınlı adamlar suan oynayan cogu adamdan mac eksıgı olmasına ragmen daha fit durumda oynadımıda fazla eksıklıgı goze carpmıyor
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 16
Yorum
bu kadar zaman yeterli kardeşim adam zaten 1 yıl kiralık bu kadar zamanda kendine gelememiş takıma alışamamış verimli olamamışsa zaten bundan sonra hiç alışamaz,yapılması gereken şey sezon ortasında hemen gönderilmeli ve yerine eto alınmalıdır.
Kafkas'ın hedefi Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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