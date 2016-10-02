Rodallega sustu takım durdu
Akhisar Belediyespor'un geçen sezon başında İngiltere Championship takımlarından Fulham'dan transfer ettiği Hugo Rodallega, ilk yılında Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi eserken, bu sezon sergilediği performansla yeşil siyahlı renklere gönül verenleri hayal kırıklığına uğratıyor.
Geçen sezon 34 lig maçında 19 gol atarak kralık yarışında Beşiktaşlı Mario Gomez ve Antalyasporlu Eto'o'nun ardından 3'üncü olan Kolombiyalı yıldız, ilk 6 haftada Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor ve Gençlerbirliği ağlarını havalandırmıştı. Bu sezona istediği gibi başlayamayan Rodallega, tek golünü Kayserispor'la deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada kaydederken daha sonra oynanan Galatasaray, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını pas geçti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:50
- Uçakta zafer selfiesi
Toplam 11
Yorum
vdtszgn 1 Fabri 2 Gökhan 3 Caner 4 Marcelo 5 Atiba / 6 G.İnler 7 Queresma 8 Oğuzhan 9 Cenk 10 Talisca 11Abobakar bir defa kemik bu olmalı
- Nereden nereye
Toplam 7
Yorum
Mario Onur'un bu travmayı yaşaması, başarısız oluşu ektiğinin biçilmesi ve futbol anlayışının karşılığıdır, hak etmediği yere çıkan insan daha hızlı çakılır, harikasın Onur aynen devam
- Bir uzaylı golü
Toplam 13
Yorum
Ömer Maçı Pazar gününe almayan TFF'ye inat kazandık. Golün ardından Yıldırım Demirören ve sizlerin nasıl bir ruh haline büründüğünüzü inan çok merak ediyorum. Gerçi ruh hali ortada Adriano'nun füzesi sadece çimleri ağlatmamış baksana :):)
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