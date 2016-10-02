 Rodallega sustu takım durdu – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Rodallega sustu takım durdu

    Rodallega sustu takım durdu

    'un geçen sezon başında İngiltere Championship takımlarından 'dan transfer ettiği Hugo Rodallega, ilk yılında Toto Süper Lig'de fırtına gibi eserken, bu sezon sergilediği performansla yeşil siyahlı renklere gönül verenleri hayal kırıklığına uğratıyor.

    2015-16'ya fırtına gibi başlayıp ilk 6 haftada rakip fileleri 3 kez sarsarak kralık yarışında iddialı olacağını kanıtlayan Kolombiyalı yıldız futbolcu, 2016-17'nin ilk 6 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

    Geçen sezon 34 lig maçında 19 gol atarak kralık yarışında Beşiktaşlı Mario Gomez ve Antalyasporlu Eto'o'nun ardından 3'üncü olan Kolombiyalı yıldız, ilk 6 haftada Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor ve ağlarını havalandırmıştı. Bu sezona istediği gibi başlayamayan Rodallega, tek golünü Kayserispor'la deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada kaydederken daha sonra oynanan Galatasaray, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Antalyaspor ve maçlarını pas geçti.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:50
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