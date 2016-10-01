 Manisa’da sessiz açılış – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Manisa’da sessiz açılış

    Manisa’da sessiz açılış

    Toto Süper Lig’in 6. haftasının açılış maçında Akhisar Belediye ile golsüz berabere kaldı. Akhisar galibiyet özlemini dindiremedi, başkent ekibi ise yenilmezliğini korudu

    Ligde sahasındaki son galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında karşısında alan Akhisar Belediyespor, dün sahasında G.Birliği'ni de yenemedi. Süper Lig'in 6'ıncı haftasının açılış maçında başkent ekibiyle karşı karşıya gelen Akhisar'ın evinde galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Manisa temsilcisi üst üste üçüncü maçında da golle buluşamadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde başarılı maçlar çıkaran ise yenilmezlik unvanını korudu. Akhisar puanını 5'e, başkent temsilcisi ise 10'a yükseltti.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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