Manisa’da sessiz açılış
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasının açılış maçında Akhisar Belediye ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı. Akhisar galibiyet özlemini dindiremedi, başkent ekibi ise yenilmezliğini korudu
Ligde sahasındaki son galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında Trabzonspor karşısında alan Akhisar Belediyespor, dün sahasında G.Birliği'ni de yenemedi. Süper Lig'in 6'ıncı haftasının açılış maçında başkent ekibiyle karşı karşıya gelen Akhisar'ın evinde galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Manisa temsilcisi üst üste üçüncü maçında da golle buluşamadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde başarılı maçlar çıkaran Gençlerbirliği ise yenilmezlik unvanını korudu. Akhisar puanını 5'e, başkent temsilcisi ise 10'a yükseltti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Manisa’da sessiz açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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