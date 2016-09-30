Kafkas: Maçın hakkı beraberlikti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, "Özellikle Gençlerbirliği takımının yaptığı savunmaya karşı hücum organizasyonları denemeye çalıştık. Oyuncuları kenara taşıyarak yarattığımız boş alana Muğdat'ı sokmaya çalıştık. Çok başarılı olamadık." diye konuştu.

Müsabakayı değerlendiren Kafkas, şunları kaydetti:

"Maçın hakkı beraberlikti. İki taraf da birbirine üstünlük kuramadı. Savunmayı aşmak için iyi oyunculara ihtiyaç var. Kenar organizasyonlarının olmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Devre arasında 2 tane kenar oyuncusu alabiliriz. Milli maçlar arası bize iyi gelecek."

Artık Trabzonspor maçına hazırlanacaklarını belirten Tolunay Kafkas, henüz istediği seviyede olmadığını vurguladığı Akhisar Belediyespor'un 15 günlük aranın ardından "tabanca gibi bir takım" haline geleceğini söyledi.



Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise oyuncularını tebrik etti.

Fazla pozisyonun olmadığı bir maç oynandığını söyleyen Üzülmez, "90 dakikanın tamamına bakınca bizim Serdar ve Vedat ile 2 pozisyonumuz var. Bir de rakibin pozisyonu var. Kısır döngü içinde geçen bir mücadele var." dedi.

Takım savunmasından memnun olduğunu ifade eden Üzülmez, "Sezon başından beri topun arkasına gelen, bloklar arasındaki mesafeyi daraltan, hatta 25-30 metrede oynayan bir Gençlerbirliği var. Her maç üstüne koyarak oynuyoruz." diye konuştu.

Ligin en az gol yiyen ve mağlubiyeti bulunmayan takımlarından olduklarını dile getiren Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bizi mutlu ediyor. Gençlerbirliği'nde güzel şeyler yapıyoruz. Hem takım hem de oyuncular olarak bu ligde ses getirmek istiyoruz. İyi futbolcularımız var. İlerleyen haftalarda daha aktif olabiliriz. Oyuncularımı kutluyorum. Tolunay hocanın gelişiyle hız kazanmış bir Akhisar Belediyespor var. Galip gelmek istiyorlardı ama biz de oyunumuzla kaybetmedik."