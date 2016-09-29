Akhisar'ın konuğu Gençlerbirliği

Sezona deplasmandaki Kayserispor galibiyetiyle başlamasına rağmen daha sonra oynadığı 3 maçı kaybeden Ege temsilcisi, geçen hafta dış sahada Antalyaspor'la berabere kaldı. Bu sezon topladığı 4 puanın hepsini deplasmanda alan Akhisar Belediyespor , iç sahada son 9 maçında galibiyet alamadı.

En son iç saha galibiyetini 7 Şubat 2016'ta Trabzonspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 9 karşılaşmada 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Ligde 6. haftaya 4 puanla 14. sırada giren Akhisar Belediyespor, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda, 9 puana sahip 5. sıradaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

- Gençlerbirliği ile 9. randevu

Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Akhisar Belediyespor, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü.

İç sahada rakibine karşı mağlubiyeti olmayan Akhisar Belediyespor, Manisa'da 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon Manisa'da rakibini 1-0 yenen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.