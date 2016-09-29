Akhisar'ın konuğu Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Akhisar Belediyespor, iç sahadaki son 9 maçta galibiyet alamadı.
En son iç saha galibiyetini 7 Şubat 2016'ta Trabzonspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 9 karşılaşmada 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Ligde 6. haftaya 4 puanla 14. sırada giren Akhisar Belediyespor, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda, 9 puana sahip 5. sıradaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
- Gençlerbirliği ile 9. randevu
Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Akhisar Belediyespor, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü.
İç sahada rakibine karşı mağlubiyeti olmayan Akhisar Belediyespor, Manisa'da 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon Manisa'da rakibini 1-0 yenen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:34
- Ah be Kartalım!
Toplam 6
Yorum
RIZA ÇALIMBAY takımın başına getirilmeli ve uzun yıllar kalmalıdır.
- Burası Kadıköy!
Toplam 2
Yorum
.......... MEHMET TOPAL BİR KAT FB Lİ İSE İKİ KAT GS LIDIR. BAŞARILAR MEHMET TOPAL GS ADINA.
- Hedef yine final
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Yorum
TamTersie Türkiye Kupasında bile ön eleme oynayan takımın adıdır Galatasaray :)
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