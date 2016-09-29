 Akhisar'ın konuğu Gençlerbirliği – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Akhisar'ın konuğu

    Akhisar'ın konuğu Gençlerbirliği

    Toto Süper Lig'de yarın 'ni ağırlayacak , iç sahadaki son 9 maçta galibiyet alamadı.

    Sezona deplasmandaki Kayserispor galibiyetiyle başlamasına rağmen daha sonra oynadığı 3 maçı kaybeden Ege temsilcisi, geçen hafta dış sahada Antalyaspor'la berabere kaldı. Bu sezon topladığı 4 puanın hepsini deplasmanda alan , iç sahada son 9 maçında galibiyet alamadı.

    En son iç saha galibiyetini 7 Şubat 2016'ta karşısında 2-1'lik sonuçla alan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 9 karşılaşmada 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

    Ligde 6. haftaya 4 puanla 14. sırada giren Akhisar Belediyespor, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda, 9 puana sahip 5. sıradaki 'ni konuk edecek.

    - ile 9. randevu

    Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Akhisar Belediyespor, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü.

    İç sahada rakibine karşı mağlubiyeti olmayan Akhisar Belediyespor, Manisa'da 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon Manisa'da rakibini 1-0 yenen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar'ın konuğu Gençlerbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.