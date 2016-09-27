"Kabuk değiştiriyoruz, sabırlı olalım"
Spor Toto süper Lig’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Akhisar Belediyespor çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, takım olarak kabuk değiştirdiklerini ve sabırlı olunması gerektiğini söyledi.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlıktan kurtulan Douglao da katılırken, Gençlerbirliği maçında oynama olasılığının çok düşük olduğu bildirildi.
Rodallega ve N'guemo korkuttu
İdman sırasında ayağından hafif sakatlanan Hugo Rodallega ile belinden yine hafif sakatlanan N'Guemo korkuttu. Ancak doktor tarafından yapılan müdahale sonunda Gençlerbirliği maçında oynayabilecekleri ifade edildi.
"Pozisyon çok gol yok"
Birçok pozisyona girmelerine rağmen golü bulamadıklarının altını çizen Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Aslında baktığımız zaman 3 maçın toplamında oldukça fazla gol pozisyonuna giren bir takım var, özellikle Antalyaspor maçında ve buna Beşiktaş maçı dahil. Gerekse Rize maçında da pozisyonlarımız var. Biliyorsunuz gol beceri işidir biz de bunları değerlendiremedik 3 haftalık süreçte. Aslında bizi memnun eden şu takım hiç pozisyona giremiyor değil girdiklerini atamama gibi bir sıkıntımız var. Şimdi bu eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz, şut antrenmanları yapıyoruz, daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Son maçı kazanabilirdik, özellikle ikinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla. Takım bir kabuk değiştiriyor, özellikle daha organizeli ataklar geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda da şimdilik başarılıyız, lig çok daha uzun bir maraton bakarsınız bir maçta da takım patlama yapabilir, oyuncularımıza da güveniyoruz" dedi.
Öte yandan yeşil-siyahlı yöneticilerin bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısının ardından tüm sezon geçerli olacak Anadolu takımları ile yapacakları maçların bilet fiyatlarını açıklayacağı bildirildi.
Rodallega ve N'guemo korkuttu
İdman sırasında ayağından hafif sakatlanan Hugo Rodallega ile belinden yine hafif sakatlanan N'Guemo korkuttu. Ancak doktor tarafından yapılan müdahale sonunda Gençlerbirliği maçında oynayabilecekleri ifade edildi.
"Pozisyon çok gol yok"
Birçok pozisyona girmelerine rağmen golü bulamadıklarının altını çizen Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Aslında baktığımız zaman 3 maçın toplamında oldukça fazla gol pozisyonuna giren bir takım var, özellikle Antalyaspor maçında ve buna Beşiktaş maçı dahil. Gerekse Rize maçında da pozisyonlarımız var. Biliyorsunuz gol beceri işidir biz de bunları değerlendiremedik 3 haftalık süreçte. Aslında bizi memnun eden şu takım hiç pozisyona giremiyor değil girdiklerini atamama gibi bir sıkıntımız var. Şimdi bu eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz, şut antrenmanları yapıyoruz, daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Son maçı kazanabilirdik, özellikle ikinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla. Takım bir kabuk değiştiriyor, özellikle daha organizeli ataklar geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda da şimdilik başarılıyız, lig çok daha uzun bir maraton bakarsınız bir maçta da takım patlama yapabilir, oyuncularımıza da güveniyoruz" dedi.
Öte yandan yeşil-siyahlı yöneticilerin bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısının ardından tüm sezon geçerli olacak Anadolu takımları ile yapacakları maçların bilet fiyatlarını açıklayacağı bildirildi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 11:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 8
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Realist Ben Cehennem bilmem ne gibi yanlış yakıştırmalardan hoşlanmam, lakin biz o stada gidip tur atladık, onlar K.Köydeki baskıdan korksunlar...
- Robben ve Ribery'li ders
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Sneijder_W Galatasaray'ın yetiştirdiği Ribery'nin videolarını izlersiniz de... Biz de Bruma'ya Messi videoları izletirsek o zaman ne olacak ? Bunları hiç düşünmüyorsunuz dimi ? Siz giderken biz geliyorduk.. haydi ben kaçar..
- Osmanlıspor'un zorlu haftası
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ne iyisi fbde persembe mac yapiyo, volkandemirelin dedigi gibi feyenord ve osmanli feneri dagitirsa sasirmayin. e osmanlida güclü rakip
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