 "Kabuk değiştiriyoruz, sabırlı olalım" – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    "Kabuk değiştiriyoruz, sabırlı olalım"

    "Kabuk değiştiriyoruz, sabırlı olalım"

    Toto süper Lig’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda ’ni konuk edecek olan çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, takım olarak kabuk değiştirdiklerini ve sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

    Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlıktan kurtulan Douglao da katılırken, maçında oynama olasılığının çok düşük olduğu bildirildi.

    Rodallega ve N'guemo korkuttu
    İdman sırasında ayağından hafif sakatlanan Hugo Rodallega ile belinden yine hafif sakatlanan N'Guemo korkuttu. Ancak doktor tarafından yapılan müdahale sonunda maçında oynayabilecekleri ifade edildi.

    "Pozisyon çok gol yok"
    Birçok pozisyona girmelerine rağmen golü bulamadıklarının altını çizen Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Aslında baktığımız zaman 3 maçın toplamında oldukça fazla gol pozisyonuna giren bir takım var, özellikle maçında ve buna Beşiktaş maçı dahil. Gerekse Rize maçında da pozisyonlarımız var. Biliyorsunuz gol beceri işidir biz de bunları değerlendiremedik 3 haftalık süreçte. Aslında bizi memnun eden şu takım hiç pozisyona giremiyor değil girdiklerini atamama gibi bir sıkıntımız var. Şimdi bu eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz, şut antrenmanları yapıyoruz, daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Son maçı kazanabilirdik, özellikle ikinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla. Takım bir kabuk değiştiriyor, özellikle daha organizeli ataklar geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda da şimdilik başarılıyız, lig çok daha uzun bir maraton bakarsınız bir maçta da takım patlama yapabilir, oyuncularımıza da güveniyoruz" dedi.

    Öte yandan yeşil-siyahlı yöneticilerin bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısının ardından tüm sezon geçerli olacak Anadolu takımları ile yapacakları maçların bilet fiyatlarını açıklayacağı bildirildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:40
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