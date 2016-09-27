 Akhisar kayıp – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Akhisar kayıp

    Akhisar kayıp

    Teknik direktör Tolunay Kafkas, gol bölgelerinde sorun yaşadıklarını ifade ederken taraftarlara kritik maçı öncesi bu problemi çözecekleri sözünü verdi.

    'da ikinci haftanın sonunda Cihat Arslan'ın yerine gelen Teknik Direktör Tolunay Kafkas, takımın başında sahaya çıktığı 3 maçta ne galibiyet, ne de gol sevinci yaşayabildi. Yeşil-siyahlı ekip Kafkas yönetiminde oynadığı ilk müsabakada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, ardından evinde Beşiktaş'a 2-0'la boyun eğdi.

    HÜCUMDA SORUN VAR
    Geçen hafta Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşan Akhisar Belediyespor yine gol atamazken, 0-0'lık skorla gelen ilk puan, Tolunay Kafkas'ın tesellisi oldu. Her fırsatta sergilenen futboldan memnun olduğunu dile getiren Tolunay Kafkas, buna karşılık gol bölgelerinde sorun yaşadıklarını söylerken, iç sahada Gençlerbirliği ile oynanacak zorlu müsabaka öncesi antrenmanlarda hücum organizasyonlarına ağırlık vereceklerini belirtti.

    KAFKAS'TAN UYARI
    Akhisar Belediyespor'da istenilen sonuçların bir türlü alınamaması üzerine teknik patron Tolunay Kafkas oyuncularla özel görüşmeye başladı. Kafkas'ın, Rodallega, Vaz Te, Muğdat ve Soner'le yaptığı birebir görüşmelerde bu oyunculardan rakip kale önünde çabuk düşünüp hızlı hareket etmelerini ve son vuruşlarda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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