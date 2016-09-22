 ‘Lig yeni başlıyor’ – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    ‘Lig yeni başlıyor’

    ‘Lig yeni başlıyor’
    Akhisar'ın yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, ligin kendileri için yeni başlayacağını kaydetti. Kafkas, "İçeride G.Saray ve Beşiktaş ile oynadık. En büyük kayıp Rize maçıydı. Ancak bizim için lig ayarımızda oynayacağımız için yeni başlıyor" değerlendirmesini yaptı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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