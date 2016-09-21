"Lig bizim için yeni başlıyor"

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tolunay Kafkas, sahalarında Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligin en iyi takımlarıyla oynadıklarını belirtirken şunları söyledi:



"Bizim için en büyük kayıp, Çaykur Rizespor maçı olmuştur. Çaykur Rizespor'dan puan almış olsaydık, bugün daha iyi olacaktık. Ancak bundan sonra kendi ayarımızda takımlarla oynayacağız."



Ligde 2 hafta sonra milli maçlar için verilecek aranın kendilerine iyi geleceğini vurgulayan Tolunay Kafkas, açıklamasına şöyle devam etti:

"Beşiktaş karşısında istediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık, olumlu işler yaptık ama sonuç olarak 2 haftadır sıkıntı yaşıyoruz. Takımı fizik olarak yukarı çekmeye, pres kültürünü oturtmaya çalışıyoruz. Son hafta 108 kilometre koşmuşuz. Bunu önce 110 ve 112'lere, ardından daha yukarılara çekmek için mücadele vereceğiz. Ben takımımdan umutluyum. Zaman içinde iyi yere geleceğiz."



Tolunay Kafkas, fikstürün kendileri için avantaj oluşturup oluşturmadığı sorusuna da, "Ben şansa çok inanmıyorum, önemli olan bizim hazır olmamız" cevabını verdi.



DOUGLAO YOK

Akhisar Belediyespor'da Beşiktaş maçı öncesi son ter antrenmanında belinden sakatlandığı için hafta başından bu yana takımla çalışamayan Douglao, Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Tolunay Kafkas, Brezilyalı stoperi sakatlığı nedeniyle Antalya'ya götürmeyeceklerini açıkladı. Douglao, bugünkü antrenmanda salonda takımdan ayrı çalıştı.