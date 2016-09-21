 Akhisar’da moraller sıfır – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Akhisar’da moraller sıfır

    Akhisar’da moraller sıfır
    Üst üste 3 yenilgi alan Akhisar Belediyespor'da moraller alt-üst... Futbolcuları motive etmeye çalışan teknik direktör Tolunay Kafkas, "Henüz ligin başındayız. Alınan mağlubiyetlerden ders çıkararak önümüzdeki haftalara bakıyoruz" dedi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
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