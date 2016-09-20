 Paniğe gerek yok – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Paniğe gerek yok

    Paniğe gerek yok
    , 4'üncü hafta randevusunda konuk ettiği 'a 2-0 yenilerek 5 sezonluk Süper Lig macerasında rakibine ilk kez sahasında boyun eğerken, başkan Hüseyin Eryüksel, 3 puanla 12'nci sırada kalmanın üzüntüsünü yaşayan taraftarlara, "Paniğe gerek yok" mesajı verdi. Eryüksel, "Birgalibiyet alırsak gerisi gelir. Takımıma güveniyorum" dedi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
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