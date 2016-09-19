Oyun olarak daha iyiydik
Akhisar’ın hocası Tolunay Kafkas, “Skor olarak maçı geride bitirdik ama oyun anlamında rakibimize göre daha başarılıydık” dedi.
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, maç sonunda yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Kafkas, "Skor olarak gerideyiz ama oyun olarak iyiydik. Bazı oyuncularımızın fiziksel yetersizliği var. Vaz Te, Özer ve Sami gibi oyuncular kampa geç katıldılar. Evet, eksiklerimiz var daha çok çalışmalıyız. Pozisyon bilgisi ve taktiksel anlamda çalışmalıyız. Üzerine koyarak ligi iyi bir yerde bitireceğiz" dedi. Kafkas, zeminin kötü olmadığını da dile getirdi.
KAFKAS 2'DE SIFIR ÇEKTİ
Akhisar'ın başında ikinci maçına çıkan Tolunay Kafkas, puan ve golle tanışamadı
AKHİSAR SONDAN İKİNCİ!
Akhisar Belediye, ligde topla oynama oranı en düşük ikinci takım oldu. Manisa ekibi yüzde 41 ortalama ile oynarken Beşiktaş maçında da yüzde 35 oranında topa sahip oldu. Beşiktaş ise yüzde 64 ortalama ile bu alanda en başarılı iki takımdan biri oldu.
KAFKAS 2'DE SIFIR ÇEKTİ
Akhisar'ın başında ikinci maçına çıkan Tolunay Kafkas, puan ve golle tanışamadı
AKHİSAR SONDAN İKİNCİ!
Akhisar Belediye, ligde topla oynama oranı en düşük ikinci takım oldu. Manisa ekibi yüzde 41 ortalama ile oynarken Beşiktaş maçında da yüzde 35 oranında topa sahip oldu. Beşiktaş ise yüzde 64 ortalama ile bu alanda en başarılı iki takımdan biri oldu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Oyun olarak daha iyiydik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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