 Oyun olarak daha iyiydik – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Oyun olarak daha iyiydik

    Oyun olarak daha iyiydik

    Akhisar’ın hocası Tolunay Kafkas, “Skor olarak maçı geride bitirdik ama oyun anlamında rakibimize göre daha başarılıydık” dedi.

    Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, maç sonunda yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Kafkas, "Skor olarak gerideyiz ama oyun olarak iyiydik. Bazı oyuncularımızın fiziksel yetersizliği var. Vaz Te, Özer ve Sami gibi oyuncular kampa geç katıldılar. Evet, eksiklerimiz var daha çok çalışmalıyız. Pozisyon bilgisi ve taktiksel anlamda çalışmalıyız. Üzerine koyarak ligi iyi bir yerde bitireceğiz" dedi. Kafkas, zeminin kötü olmadığını da dile getirdi.

    KAFKAS 2'DE SIFIR ÇEKTİ
    Akhisar'ın başında ikinci maçına çıkan Tolunay Kafkas, puan ve golle tanışamadı

    AKHİSAR SONDAN İKİNCİ!
    Akhisar Belediye, ligde topla oynama oranı en düşük ikinci takım oldu. Manisa ekibi yüzde 41 ortalama ile oynarken maçında da yüzde 35 oranında topa sahip oldu. Beşiktaş ise yüzde 64 ortalama ile bu alanda en başarılı iki takımdan biri oldu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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