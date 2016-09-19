En kötü başlangıç
Cihat Arslan'ın ayrılmasıyla 2. haftanın ardından Akhisar Belediye'de göreve gelen teknik direktör Tolunay Kafkas, galibiyetle tanışamadı. Manisa ekibi ise Rize'nin ardından Beşiktaş'a da yenilirken dört maçta bir galibiyet üç yenilgi aldı ve 4. haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı.
DOUGLAO KADRO DIŞI
Akhisar Belediyespor taraftarları karşılaşma öncesi Douglao şoku yaşadı. Brezilyalı stoper 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı bulunmayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray ve Çaykur Rize ile oynanan son 2 lig maçında yaptığı hatalar nedeniyle kızağa çekildiği iddia edildi.
DOUGLAO KADRO DIŞI
Akhisar Belediyespor taraftarları karşılaşma öncesi Douglao şoku yaşadı. Brezilyalı stoper 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı bulunmayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray ve Çaykur Rize ile oynanan son 2 lig maçında yaptığı hatalar nedeniyle kızağa çekildiği iddia edildi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
En kötü başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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