 En kötü başlangıç – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    En kötü başlangıç

    En kötü başlangıç
    Cihat Arslan'ın ayrılmasıyla 2. haftanın ardından Akhisar Belediye'de göreve gelen teknik direktör Tolunay Kafkas, galibiyetle tanışamadı. Manisa ekibi ise Rize'nin ardından 'a da yenilirken dört maçta bir galibiyet üç yenilgi aldı ve 4. haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı.

    DOUGLAO KADRO DIŞI
    taraftarları karşılaşma öncesi Douglao şoku yaşadı. Brezilyalı stoper 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı bulunmayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray ve Çaykur Rize ile oynanan son 2 lig maçında yaptığı hatalar nedeniyle kızağa çekildiği iddia edildi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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