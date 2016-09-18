 Beşiktaş heyecanı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    heyecanı

    Beşiktaş heyecanı
    'da, Beşiktaş maçının heyecanı var. Son haftalarda görülen kişisel hatalar konusunda futbolcularını uyaran teknik direktör Tolunay Kafkas, "Ligin en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacağız. Ancak biz de iyi bir ekibiz. Hedefimiz bu sınavdan yüzümüzün akıyla ayrılmak" dedi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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