 Akhisar Beşiktaş maçına hazır – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Akhisar maçına hazır

    Akhisar Beşiktaş maçına hazır

    Toto Süper Lig'de yarın 'ı konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    maçı öncesinde son çalışmasını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştiren yeşil-siyahlı ekip daha sonra 21 kişilik futbolcu kafilesiyle Manisa'ya geçerek kampa girdi.

    Ege temsilcisinde kart cezalısı Aykut Çeviker dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Ligde iki haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılan , iç sahada oynadığı tek maçta Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu.

    Akhisar Belediyespor'un başında 2. maçına çıkacak Tolunay Kafkas, daha önce Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Kardemir 'un başında Beşiktaş'a karşı 13 maçta dörder galibiyet ve mağlubiyetle, 5 beraberlik aldı.

    Ligde Kafkas ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i karşı karşıya getiren randevularda ise 3 müsabakada Güneş, 2 karşılaşmada ise Kafkas'ın ekipleri galip geldi.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Akhisar Belediyespor-Beşiktaş maçını hakem yönetecek.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:27
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