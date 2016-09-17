Akhisar Beşiktaş maçına hazır

Beşiktaş maçı öncesinde son çalışmasını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştiren yeşil-siyahlı ekip daha sonra 21 kişilik futbolcu kafilesiyle Manisa'ya geçerek kampa girdi.

Ege temsilcisinde kart cezalısı Aykut Çeviker dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde iki haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor, iç sahada oynadığı tek maçta Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu.

Akhisar Belediyespor'un başında 2. maçına çıkacak Tolunay Kafkas, daha önce Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor'un başında Beşiktaş'a karşı 13 maçta dörder galibiyet ve mağlubiyetle, 5 beraberlik aldı.

Ligde Kafkas ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i karşı karşıya getiren randevularda ise 3 müsabakada Güneş, 2 karşılaşmada ise Kafkas'ın ekipleri galip geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Akhisar Belediyespor-Beşiktaş maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.