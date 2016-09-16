Kafkas'tan oyuncularına uyarı
Akhisar Belediyespor'un başında sahaya çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor deplasman yenilgisiyle karşılaşan teknik direktörü Tolunay Kafkas, ilk galibiyetini Beşiktaş'tan almanın planlarını yapıyor.
Futbolcuları bireysel hatalar konusunda uyaran Kafkas, "Geride bıraktığımız üç maçta da sonuca yansıyan önemli hatalar yapıldı. Bu karşılaşmada konsantrasyonunuzu yükselterek dikkatli olmanızı istiyorum. Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Herkes kendisine çeki düzen versin" dedi.
Beşiktaş taraftarına Gediz yönündeki kale arkasında 3500 kişilik yer ayrılan maçın bilet fiyatları misafir takım taraftarı 100, maraton 110, kapalı 130, VIP 150 TL olak tesbit edildi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:51
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Kafkas'tan oyuncularına uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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