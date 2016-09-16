Kafkas'tan oyuncularına uyarı

Hafta başından bu yana pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabakaya odaklanan Kafkas, taraftarın huzuruna ilk kez çıkacağı bu zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp hem takımı hem de kendisi için beyaz bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Futbolcuları bireysel hatalar konusunda uyaran Kafkas, "Geride bıraktığımız üç maçta da sonuca yansıyan önemli hatalar yapıldı. Bu karşılaşmada konsantrasyonunuzu yükselterek dikkatli olmanızı istiyorum. Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Herkes kendisine çeki düzen versin" dedi.



Beşiktaş taraftarına Gediz yönündeki kale arkasında 3500 kişilik yer ayrılan maçın bilet fiyatları misafir takım taraftarı 100, maraton 110, kapalı 130, VIP 150 TL olak tesbit edildi.