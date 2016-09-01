Akhisar Belediyespor'da Arslan'la yollar ayrıldı
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da Cihat Arslan depremi yaşanıyor.
Sezona Kayserispor deplasman galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Bugün akşam saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen taraflar, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmeyi feshetti.
Geçtiğimiz sezon başında yeşil-beyazlı ekibin direksiyonuna geçen Cihat Arslan, göreve başladığından bu yana ligde ve kupada toplam 47 resmi maçta takımın başında sahaya çıktı. Arslan bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Öte yandan, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu teknik direktörümüz Cihat arslan ile bir araya gelmiştir. Transferlerde oluşan görüş ayrılıkları sebebiyle karşılıklı olarak durum değerlendirmesi yapmıştır ve Cihat arslan hocayla yollarını ayırmaya karar vermiştir. Bu sebeple sözleşmemiz iki taraflı olarak feshedilmiştir. Akhisarsporumuza katkılarından dolayı hoca ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar diler, bu kararımızın kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz. Yeni teknik direktör arayışımız başlamıştır ve bir hafta içerisinde sonuçlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:22
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
- Bu nasıl adalet!
Toplam 25
Yorum
murat TFF'nin siz ne zaman dürüst ve adaletli olduğunu gördünüz.
Akhisar Belediyespor'da Arslan'la yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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