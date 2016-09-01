Akhisar Belediyespor'da Arslan'la yollar ayrıldı

Sezona Kayserispor deplasman galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Bugün akşam saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen taraflar, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmeyi feshetti.



Geçtiğimiz sezon başında yeşil-beyazlı ekibin direksiyonuna geçen Cihat Arslan, göreve başladığından bu yana ligde ve kupada toplam 47 resmi maçta takımın başında sahaya çıktı. Arslan bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu teknik direktörümüz Cihat arslan ile bir araya gelmiştir. Transferlerde oluşan görüş ayrılıkları sebebiyle karşılıklı olarak durum değerlendirmesi yapmıştır ve Cihat arslan hocayla yollarını ayırmaya karar vermiştir. Bu sebeple sözleşmemiz iki taraflı olarak feshedilmiştir. Akhisarsporumuza katkılarından dolayı hoca ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar diler, bu kararımızın kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz. Yeni teknik direktör arayışımız başlamıştır ve bir hafta içerisinde sonuçlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.