Akhisar Belediyespor'da Arslan'la yollar ayrıldı
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da Cihat Arslan depremi yaşanıyor.
Sezona Kayserispor deplasman galibiyetiyle başladıktan sonra ikinci haftada evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Bugün akşam saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen taraflar, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmeyi feshetti.
Geçtiğimiz sezon başında yeşil-beyazlı ekibin direksiyonuna geçen Cihat Arslan, göreve başladığından bu yana ligde ve kupada toplam 47 resmi maçta takımın başında sahaya çıktı. Arslan bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Öte yandan, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu teknik direktörümüz Cihat arslan ile bir araya gelmiştir. Transferlerde oluşan görüş ayrılıkları sebebiyle karşılıklı olarak durum değerlendirmesi yapmıştır ve Cihat arslan hocayla yollarını ayırmaya karar vermiştir. Bu sebeple sözleşmemiz iki taraflı olarak feshedilmiştir. Akhisarsporumuza katkılarından dolayı hoca ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar diler, bu kararımızın kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz. Yeni teknik direktör arayışımız başlamıştır ve bir hafta içerisinde sonuçlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:22
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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