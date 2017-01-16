Toros Kaplanları Şahin’le puanla başladı

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin, F.Bahçe karşılaşmasıyla ilk kez bir resmi maçta yedek kulübesinde takımının başında yer aldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı olan Şahin, Terim'in izniyle Toros Kaplanları'nın başına geçti. Ligin 16. haftasında M.Başakşehir maçını turuncu-beyazlılar'la yeni anlaştığı için tribünden izleyen 44 yaşındaki teknik adam, devre arası kampını takımıyla Antalya'da geçirmişti.



BERABERLİĞE ÜZÜLDÜ

Şahin, maç sonrası F.Bahçe karşısında alınan beraberliğe üzüldüğünü belirtti. Adanaspor teknik direktörü, "Bizim sıkıntımız takımın eni ve boyuydu. Bugün iyiydik. Daha da iyi olacağız. 2 kez öne geçip, berabere bitirmek üzüyor. İnşallah sonunda Adanaspor'u hak ettiği yere getiririz" dedi. Şahin transfer konusunda da çalışmalarının sürdüğünü vurgulayıp müjde verdi.