"Adı gibi yancı bir hakem"
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Trabzonspor-Adanaspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Eyüp Arın: "Maç yorumlarını yapan arkadaşlara sesleniyorum. Ben 1995 yılından beri Adanaspor'a destek veriyorum. Densiz birinin Eyüp hocanın yaptırım gücü yok demesini anlamadım. Bizim Hayrullah Akyüz ile ilgili bir linç kampanyası başlatıldı. Tanımıyorum diyenlerin konuşma şekli güzel değil. Fatih Terim'i savunmak falan değil amacım önemli olan oyuncumuzun psikolojisini korumak. Sezon başından beri hakem hataları takımımızın kimyasını bozuyor. İnsan gördüğünü çalmayacak kadar aptal olabilir mi ya? Özgür Yankaya, adı gibi yancı bir maç yönetmiştir. Adanaspor'un kaderi ile oynandı bugün. O kadar laf söyledim. Beni atamadı bile. Ceza meza umurumda değil. Alnımız ak bizim." ifadelerini kullandı.
Adanaspor'un Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduğu maçta, Özgür Yankaya skor 1-1'ken Trabzonspor lehine penaltı ve kırmızı kart kararı vermişti.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
- "Adı gibi yancı bir hakem"
Toplam 4
Yorum
İçerde TS taraftarı olarak Adana tarafı haklıdır kullandığımız penaltı yanlıştır ama verilmeyen iki penaltımız var maçı TS kazanırdı ama biz her zaman adaletten yanayız.
- Riekerink'ten yeni hoca cevabı
Toplam 6
Yorum
sistemi bozan sniejder 4-4-2 oynadığımızda oldu demiş, sniejder sakatken oldu ve o maçlarda gs çok rahat oynadı. sniejder yetenekli ama mevkisinin hakkını vermiyor
- Aboubakar ağır ceza alacak
Toplam 13
Yorum
doktor007 abubakar ceza alsın bizde güzel bi forvet alsak olmaz mı bea ?
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