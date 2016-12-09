"Adı gibi yancı bir hakem"

Eyüp Arın: "Maç yorumlarını yapan arkadaşlara sesleniyorum. Ben 1995 yılından beri Adanaspor'a destek veriyorum. Densiz birinin Eyüp hocanın yaptırım gücü yok demesini anlamadım. Bizim Hayrullah Akyüz ile ilgili bir linç kampanyası başlatıldı. Tanımıyorum diyenlerin konuşma şekli güzel değil. Fatih Terim'i savunmak falan değil amacım önemli olan oyuncumuzun psikolojisini korumak. Sezon başından beri hakem hataları takımımızın kimyasını bozuyor. İnsan gördüğünü çalmayacak kadar aptal olabilir mi ya? Özgür Yankaya, adı gibi yancı bir maç yönetmiştir. Adanaspor'un kaderi ile oynandı bugün. O kadar laf söyledim. Beni atamadı bile. Ceza meza umurumda değil. Alnımız ak bizim." ifadelerini kullandı.



Adanaspor'un Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduğu maçta, Özgür Yankaya skor 1-1'ken Trabzonspor lehine penaltı ve kırmızı kart kararı vermişti.



