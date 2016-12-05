Blatter'in itirazı reddedildi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in uluslararası ve ulusal düzeyde tüm futbol organizasyonlarından 6 yıl boyunca men edilmesine yönelik aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.
Blatter'in cezasının kaldırılması için CAS'a başvurduğu ama indirilmesine yönelik bir başvuru yapmadığı kaydedildi.
Blatter ile Platini'ye FIFA tarafından sekizer yıl futboldan men cezası verilmişti. Tarafların, FIFA Temyiz Kurulu'na yaptıkları itirazın ardından cezaları altışar yıla düşürülmüştü. Daha sonra Platini'nin cezası, CAS'a itirazı sonrasında 4 yıla inmişti.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:44
- Gördük Beşiktaş'ı!
Toplam 70
Yorum
Aynen Advocat takımlarla ilk defa tanışıyor bundan sonrA hakemide ,korkudan kaleye yaslanan takımlarındaki karakterlerini tanımış oldu fener iki derbi oynadı sonuç rakıblerin Fener'in ayarında hiç olmadığı Gs macı hakem iki tarafıda artniyetli yönetmedi gs top oynamak istedi zayıf geldi BJK macı hakem art nıyetli kasıtlı feneri durdurup BJK puan kazandırmak icin elinden geleni yaptı ama BJK buna rağmen Volkan'a ziyarete bile gelemedı Bundan sonrada zor gelirler advacot oyunu gördü
- Cardozo: Beni alın
Toplam 13
Yorum
SenoL34 Alın şu Eto yu bitsin bu iş...
- ‘Efendi’ Gökhan
Toplam 75
Yorum
ahmet sezon devam ederken takımını satan adamın neresi efendiymiş
Blatter'in itirazı reddedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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