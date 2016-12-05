Blatter'in itirazı reddedildi

CAS'tan yapılan yazılı açıklamada, eski UEFA Başkanı Michel Platini'ye 2 milyon İsviçre frangı verdiği gerekçesiyle futboldan 6 yıl men cezası alan Blatter'in, karara yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi. Açıklamada, Blatter'in ayrıca 50 bin İsviçre frangı para cezası ödeyeceği belirtildi.

Blatter'in cezasının kaldırılması için CAS'a başvurduğu ama indirilmesine yönelik bir başvuru yapmadığı kaydedildi.

Blatter ile Platini'ye FIFA tarafından sekizer yıl futboldan men cezası verilmişti. Tarafların, FIFA Temyiz Kurulu'na yaptıkları itirazın ardından cezaları altışar yıla düşürülmüştü. Daha sonra Platini'nin cezası, CAS'a itirazı sonrasında 4 yıla inmişti.