Adanaspor'da Jurcic ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktör Krunoslav Jurcic ile yollar ayrıldı.
28 Ağustos 2016'da Adanaspor'un teknik direktörü olarak göreve başlayan Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic, 11 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:05
- Gördük Beşiktaş'ı!
Toplam 70
Yorum
Aynen Advocat takımlarla ilk defa tanışıyor bundan sonrA hakemide ,korkudan kaleye yaslanan takımlarındaki karakterlerini tanımış oldu fener iki derbi oynadı sonuç rakıblerin Fener'in ayarında hiç olmadığı Gs macı hakem iki tarafıda artniyetli yönetmedi gs top oynamak istedi zayıf geldi BJK macı hakem art nıyetli kasıtlı feneri durdurup BJK puan kazandırmak icin elinden geleni yaptı ama BJK buna rağmen Volkan'a ziyarete bile gelemedı Bundan sonrada zor gelirler advacot oyunu gördü
- Cardozo: Beni alın
Toplam 13
Yorum
SenoL34 Alın şu Eto yu bitsin bu iş...
- ‘Efendi’ Gökhan
Toplam 75
Yorum
ahmet sezon devam ederken takımını satan adamın neresi efendiymiş
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