 Adanaspor'da Jurcic ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Adanaspor'da Jurcic ile yollar ayrıldı

    Adanaspor'da Jurcic ile yollar ayrıldı

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktör Krunoslav Jurcic ile yollar ayrıldı.

    Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, Adana'da katıldığı bölgesel bir televizyon kanalının canlı yayınında Teknik Direktör Krunoslav Jurcic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Akgül, "Kendisi iyi bir hoca. Aşı tutmadı, uyum sağlayamadık" dedi.

    28 Ağustos 2016'da Adanaspor'un teknik direktörü olarak göreve başlayan Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic, 11 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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