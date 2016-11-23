Takımdan ayrılacak mı?

Jurcic, Osman Yereşen Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçıyla ilgili, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Özellikle ikinci yarının bazı bölümlerinde Beşiktaş'a yaklaştık ama Bekir Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kart maçın sonunu belirledi." diye konuştu.

Bekir'e gösterilen kırmızı kartı "ağır bir karar" şeklinde değerlendiren Jurcic, "Şu ana kadar oynadığımız en kaliteli takım Beşiktaş'tı. Ofansif anlamda kaliteli takım, özellikle maçın ilk bölümünü bu anlamda iyi değerlendirdi. Sonrasında da çok fazla pozisyona girdiklerini söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Jurcic, Antalyaspor maçı hakkında ise şunları kaydetti:

"Rakibimiz, şu anda pozitif bir atmosfer yakalamış durumda. Son maçlarda sahada sert futbol gösteriyorlar. Mücadeleci yapıları ön plana çıkıyor. Takım bu şekilde davranınca doğal olarak şans da onların yanında oluyor. İyi sonuçlar da elde ettiler. Aynı şekilde biz de sahada aynı mücadele ve sertliği göstermeliyiz, ancak bu şekilde pozitif yöne doğru ilerleyebiliriz."

- "Sadece Antalyaspor maçını düşünüyorum"

Jurcic, Samuel Eto'o'nun oynayıp oynamayacağının kendisi için önemli olup olmadığının sorulması üzerine, "Antalyaspor'un oyunu bazen Eto'o'ya bağlı olabiliyor. Kaliteli ve oyunun gidişatını belirleyebilen bir oyuncu. Eto'o'nun eksikliğini de Trabzonspor karşısında mücadeleyle kapattılar." diye konuştu.

Kaleci Goran Karacic'in sakatlığının, Bekir Yılmaz'ın da kart cezalısı olmasının maça etkisi sorulan Jurcic, "Bunlar bizim standart ve önemli oyuncularımız. Goran'ın durumunu maç saatine kadar değerlendireceğiz. Bekir bizim kaptanımız ve orta sahada çok önemli bir oyuncu ama onun yerine de şans bulacak oyunculara güveniyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Antalyaspor maçından sonra takımdan ayrılacağı yönünde bazı iddialar olduğu, bu konuda ne düşündüğünün sorulması üzerine ise Jurcic, "Ben sadece Antalyaspor maçını düşünüyorum." ifadesini kullandı.