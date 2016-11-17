 'Q7'yi durdur yeter' – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    'Q7'yi durdur yeter'

    'Q7'yi durdur yeter'

    ’un hocası Jurcic, ’ı imha planını Q7’ye kurdu: “Onu çizgi üzerinde birebir bırakıp kalitesiyle fark yaratıyorlar. Bu durumda seviyemiz maksimum olmalı.”

    'de Beşiktaş'la karşılaşacak Adanaspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Adana'da zafer hedefleyen teknik direktör Krunoslav Jurcic, rakiplerinin oyun tarzını analiz ettiklerini vurgulayıp iddialı konuştu. Jurcic, "Oyun tarzlarını analiz ettik. Oyuncularımla bunları paylaşacağım. Beşiktaş'ın oyununun genellikle Quaresma'nın üzerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Onu çizgi üzerinde birebir bırakıp kalitesiyle fark yaratıyorlar. Bu durumda seviyemiz maksimum olmalı. Puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi.

    'BiZ DE GÜÇLÜ VE HIRSLIYIZ'
    Turuncu-beyazlılar'ın Brezilyalı defansı Digao da Kara Kartal'a gözdağı verdi. 23 yaşındaki futbolcu, " ligin önemli takımlarından birisi. Güçlü bir kadroya sahipler. Biz de güçlü ve hırslı bir ekibiz. Beşiktaş maçından puan alarak özgüvenimizi geri kazanmak istiyoruz. Kaliteli oyuncu gruplarına sahibiz. Bu maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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