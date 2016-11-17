'Q7'yi durdur yeter'
Adanaspor’un hocası Jurcic, Beşiktaş’ı imha planını Q7’ye kurdu: “Onu çizgi üzerinde birebir bırakıp kalitesiyle fark yaratıyorlar. Bu durumda seviyemiz maksimum olmalı.”
'BiZ DE GÜÇLÜ VE HIRSLIYIZ'
Turuncu-beyazlılar'ın Brezilyalı defansı Digao da Kara Kartal'a gözdağı verdi. 23 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş ligin önemli takımlarından birisi. Güçlü bir kadroya sahipler. Biz de güçlü ve hırslı bir ekibiz. Beşiktaş maçından puan alarak özgüvenimizi geri kazanmak istiyoruz. Kaliteli oyuncu gruplarına sahibiz. Bu maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
'Q7'yi durdur yeter' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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