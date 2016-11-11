Edgar, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi
Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftasında golle tanışamayan Adanaspor'un Brezilyalı forveti Edgar Da Silva, 19 Kasım Cumartesi günü konuk edecekleri Beşiktaş maçında suskunluğunu bozmak istiyor.
Edgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık Adana'ya alıştığını, kendisini kentte evinde gibi hissettiğini söyledi.
Ligin ilk 10 haftalık bölümünde iyi maçlar çıkardıklarını ancak bunu puana yansıtamadıklarını vurgulayan Edgar, "Aslında iyi oynamamıza rağmen puan veya puanlar çıkaramadığımız çok maç oldu. Dolayısıyla çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemem." diye konuştu.
Edgar, oyun anlamında sıkıntıları olmadığını ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri ama artık rakip kim olursa olsun puan ya da puanlar almak zorundayız. Her maçın, bizim için final havasında geçmesi gerekiyor. Ben oynarsam sahada, oynamasam yedek kulübesinde ya da dışarıda arkadaşlarıma elimden gelen desteği vereceğim. Çünkü içeride oynuyoruz ve kazanmak zorundayız. Ben ya da başkası fark etmez, sahaya çıkan kim olursa elinden geleni yapacaktır."
"Beşiktaş'a gol atarsam şeytanın bacağını kırmış olacağım"
Forvet oyuncusunun gol atamamasının iyi bir durum olarak değerlendirilemeyeceğini dile getiren Edgar, "Ben de bu durumundan hoşnut değilim. Bu durum beni endişelendiriyor." dedi.
Edgar, zaman zaman bu duruma üzüldüğünü de aktararak, "Beşiktaş'a karşı gol atarsam şeytanın bacağını kırmış olacağım. Bu golle puan veya puanlar kazanırsak ekstra motivasyon ve mutluluk yaşayacağım. Taraftarlara mesajım var. Takım olarak puan anlamında da çok iyi olmadığımızı biliyorum ama takım elinden geleni yapıyor. Bu maçta da yine bize destek olsunlar. Bu maçı onların sayesinde onlarla beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:32
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 3
Yorum
ozi Sol Kanatta Sıkıntımız Var.Q7 Sağ Kanada Geçince Sol da Sol Kanada Geçince Sağda Boşluk Var.Eğer Bu Adam Gelirse Varya Türkiyenin En Büyük Transfer Olur.Adam Mütiş Ötesi
- Mükemmel ikili
Toplam 1
Yorum
ali kaba atibayı takımda kaptan olarak görmek istiyoruz ,yönetim bunu değerlendirin kaptanlık çok yakışacaktır atiba ya,
- Bektaş, Elazığ’da
Toplam 1
Yorum
harputlu Bayram hoca kişiliği ve futbol bilgisiyle mükemmel bir kişilik.Elazığspora çok faydası muhakkak olacaktır.Allah yardımcısı olsun.Yolu acık olsun.
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