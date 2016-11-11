Edgar, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Turuncu-beyazlıların Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl takımından transfer ettiği 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Edgar, ilk 10 haftada beklentilere karşılayamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Edgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık Adana'ya alıştığını, kendisini kentte evinde gibi hissettiğini söyledi.

Ligin ilk 10 haftalık bölümünde iyi maçlar çıkardıklarını ancak bunu puana yansıtamadıklarını vurgulayan Edgar, "Aslında iyi oynamamıza rağmen puan veya puanlar çıkaramadığımız çok maç oldu. Dolayısıyla çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemem." diye konuştu.

Edgar, oyun anlamında sıkıntıları olmadığını ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri ama artık rakip kim olursa olsun puan ya da puanlar almak zorundayız. Her maçın, bizim için final havasında geçmesi gerekiyor. Ben oynarsam sahada, oynamasam yedek kulübesinde ya da dışarıda arkadaşlarıma elimden gelen desteği vereceğim. Çünkü içeride oynuyoruz ve kazanmak zorundayız. Ben ya da başkası fark etmez, sahaya çıkan kim olursa elinden geleni yapacaktır."

"Beşiktaş'a gol atarsam şeytanın bacağını kırmış olacağım"

Forvet oyuncusunun gol atamamasının iyi bir durum olarak değerlendirilemeyeceğini dile getiren Edgar, "Ben de bu durumundan hoşnut değilim. Bu durum beni endişelendiriyor." dedi.

Edgar, zaman zaman bu duruma üzüldüğünü de aktararak, "Beşiktaş'a karşı gol atarsam şeytanın bacağını kırmış olacağım. Bu golle puan veya puanlar kazanırsak ekstra motivasyon ve mutluluk yaşayacağım. Taraftarlara mesajım var. Takım olarak puan anlamında da çok iyi olmadığımızı biliyorum ama takım elinden geleni yapıyor. Bu maçta da yine bize destek olsunlar. Bu maçı onların sayesinde onlarla beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.