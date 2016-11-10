Adanaspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adanaspor, 19 Kasım Cumartesi günü yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra 3 gün izin yapan turuncu-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Krunoslav Jurcic idaresinde, suni çimde yaklaşık 1,5 saat kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Ousmane Viera ile Ahmet Bahçıvan dışında tüm oyuncular katıldı.
Antrenmanın ardından futbolcular ve teknik heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla Türk Bayrağı açtı.
Adanaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:40
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