 Adanaspor'da Ç. Rizespor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Adanaspor'da Ç. Rizespor maçı hazırlıkları

    Adanaspor'da Ç. Rizespor maçı hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-beyazlılar, Adana Gençlik Stadı'nda teknik direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde antrenman yaptı.

    Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

    Antrenmana, sakatlığı süren orta saha oyuncusu Cem Özdemir dışında tüm futbolcular katıldı.

    Öte yandan, önceki gün antrenmanda ayak bileğine darbe alan Cem Özdemir'in bugün MR'ının çekildiği ve bileğinde ödem oluşan futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenildi.

    Turuncu-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:17
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