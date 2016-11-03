Adanaspor'da Ç. Rizespor maçı hazırlıkları

Turuncu-beyazlılar, Adana Gençlik Stadı'nda teknik direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı süren orta saha oyuncusu Cem Özdemir dışında tüm futbolcular katıldı.

Öte yandan, önceki gün antrenmanda ayak bileğine darbe alan Cem Özdemir'in bugün MR'ının çekildiği ve bileğinde ödem oluşan futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenildi.

Turuncu-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.