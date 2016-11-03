Adanaspor'da Ç. Rizespor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlığı süren orta saha oyuncusu Cem Özdemir dışında tüm futbolcular katıldı.
Öte yandan, önceki gün antrenmanda ayak bileğine darbe alan Cem Özdemir'in bugün MR'ının çekildiği ve bileğinde ödem oluşan futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Turuncu-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:17
- Yanal'ın şifresi Napoli
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Yorum
KEMAL İnşallah diyelim ama; Beşiktaş Galatasaray değil...İşimiz çok zor beraberlik iyi sonuç olur...Galibiyet ise ilaç olur...Başarılar Trabzonspor'umuz.
- ''Taviz vermeyeceğiz''
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engin fidancı o iyiki bizim başkanımız onu seviyoruz allah daima yar ve yardımcısı olsun
- Boğaz’ın Zeman’ı
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turkuaz27 tebrikler
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