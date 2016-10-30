 Şehitleri unutmadılar – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Şehitleri unutmadılar

    Şehitleri unutmadılar
    Adanasporlu futbolcular, 13 Kasım'da yapılacak İstanbul Maratonu'nu hatırlatan pankartla sahadaydı. Turuncu-beyazlılar, "İstanbul Maratonu'nu 15 Temmuz Şehitleri için Koşuyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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