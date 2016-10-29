Galatasaraylı taraftarı kovaladılar

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanasporlu bir grup taraftar, müsabaka öncesi toplandıkları alanda gördükleri Galatasaray formalı bir kişiyi kovalayıp, küfürlü tezahürat yaptı.

Bugün saat 19:00'da Galatasaray'la 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Adanaspor taraftarı, stada yakın İnönü Parkı'nda karşılaşma saatini beklemeye başladı. Bu sırada parkın yakınlarından geçen Galatasaray formalı bir gençle grup arasında sözlü tartışma çıktı. Yaklaşık 300 kişilik grup, tartışma nedeniyle Galatasaray formalı genci kovalamaya başladı. Genç, İnönü Caddesi'nde gözden kayboldu. Kalabalık grup, küfürlü tezahüratlara başladı. Grubu, takım içerisinden aklıselim taraftarlar ve polis sakinleştirdi.



Adanaspor taraftarı daha sonra bir pankart arkasında toplanarak, karşılaşmanın gerçekleşeceği stada yürüdü.