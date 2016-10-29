Galatasaraylı taraftarı kovaladılar
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanasporlu bir grup taraftar, müsabaka öncesi toplandıkları alanda gördükleri Galatasaray formalı bir kişiyi kovalayıp, küfürlü tezahürat yaptı.
Bugün saat 19:00'da Galatasaray'la 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Adanaspor taraftarı, stada yakın İnönü Parkı'nda karşılaşma saatini beklemeye başladı. Bu sırada parkın yakınlarından geçen Galatasaray formalı bir gençle grup arasında sözlü tartışma çıktı. Yaklaşık 300 kişilik grup, tartışma nedeniyle Galatasaray formalı genci kovalamaya başladı. Genç, İnönü Caddesi'nde gözden kayboldu. Kalabalık grup, küfürlü tezahüratlara başladı. Grubu, takım içerisinden aklıselim taraftarlar ve polis sakinleştirdi.
Adanaspor taraftarı daha sonra bir pankart arkasında toplanarak, karşılaşmanın gerçekleşeceği stada yürüdü.
Adanaspor taraftarı daha sonra bir pankart arkasında toplanarak, karşılaşmanın gerçekleşeceği stada yürüdü.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Avrupa Ligi kupasını vaat ediyoruz"
Toplam 3
Yorum
gerçek fener hangi takım , coach yabancı , yardımcılar yabancı, yakımın ilk beş oynamayan oyuncuları bile yabancı , parayı veren türk , alkışlayan türk , bu takım benim fenerbahçem değil, kupayı alsa ne olur almasa ne olur ,
- Ağır fatura
Toplam 7
Yorum
bjk adam ne yapsin be kardes sakat cok ve digerleride formsus bence cok akilli hoca
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 17
Yorum
bjk bi kedimi gordum sanki :)
Galatasaraylı taraftarı kovaladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.