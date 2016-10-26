 Adanaspor'dan öğrencilere G.Saray jesti – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    'dan öğrencilere G.Saray jesti

    Adanaspor'dan öğrencilere G.Saray jesti

    Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 'ı konuk edecek 'da yönetim kurulu öğrencilere jest yaparak bu maç için bilet fiyatlarını yüzde 50 indirdi.

    Turuncu beyazlı kulüpten yapılan öğrenci biletleri ile ilgili açıklama şöyle:

    "Cumartesi günü saat 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynayacağımız karşılaşmasında öğrencilere bilet fiyatlarında % 50 indirim yapılmıştır. Yalnızca –Galatasaray karşılaşmasında geçerli olacak bu uygulama; Güney Kale Arkası A ve B Bloklarını kapsamaktadır. İndirimden yararlanmak isteyen öğrenciler; Öğrenci Kimlik Belgelerini Passolig yetkili gişelerine ibra ederek indirimli bilet yüklemesi yapabileceklerdir".

    Güney Kale Arkası A ve B Bloklar için geçerli olacak indirimli tribünlere internet üzerinden bilet yüklemesi yapılamayacaktır."
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:50
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