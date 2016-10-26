Adanaspor'dan öğrencilere G.Saray jesti
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Adanaspor'da yönetim kurulu öğrencilere jest yaparak bu maç için bilet fiyatlarını yüzde 50 indirdi.
Turuncu beyazlı kulüpten yapılan öğrenci biletleri ile ilgili açıklama şöyle:
"Cumartesi günü saat 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynayacağımız Galatasaray karşılaşmasında öğrencilere bilet fiyatlarında % 50 indirim yapılmıştır. Yalnızca Adanaspor–Galatasaray karşılaşmasında geçerli olacak bu uygulama; Güney Kale Arkası A ve B Bloklarını kapsamaktadır. İndirimden yararlanmak isteyen öğrenciler; Öğrenci Kimlik Belgelerini Passolig yetkili gişelerine ibra ederek indirimli bilet yüklemesi yapabileceklerdir".
Güney Kale Arkası A ve B Bloklar için geçerli olacak indirimli tribünlere internet üzerinden bilet yüklemesi yapılamayacaktır."
"Cumartesi günü saat 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynayacağımız Galatasaray karşılaşmasında öğrencilere bilet fiyatlarında % 50 indirim yapılmıştır. Yalnızca Adanaspor–Galatasaray karşılaşmasında geçerli olacak bu uygulama; Güney Kale Arkası A ve B Bloklarını kapsamaktadır. İndirimden yararlanmak isteyen öğrenciler; Öğrenci Kimlik Belgelerini Passolig yetkili gişelerine ibra ederek indirimli bilet yüklemesi yapabileceklerdir".
Güney Kale Arkası A ve B Bloklar için geçerli olacak indirimli tribünlere internet üzerinden bilet yüklemesi yapılamayacaktır."
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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