Adanaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Turuncu-beyazlıların, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Pas organizasyonu ve dar alanda çift kale maçla tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Adanaspor'da, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanı, kulüp başkanı Bayram Akgül ile bazı yöneticiler de takip etti.

"BU MAÇLAR GENÇ OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Mauricio Ramos, Galatasaray maçının kendileri çok önemli olduğunu söyledi.

Takım olarak bu maça konsantre olduklarını belirten Ramos, "Taraftarlarımızın da yardımıyla bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza eminim." dedi.



Sarı-kırmızılıların kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu anlatan Ramos, şunları kaydetti:

"Bizim de kaliteli oyuncularımız var, hem defans, hem orta saha hem de hücumda. Takımımız için her şeyi sahaya koyacağız. Takımımızda genç oyuncular var. Bu maçlar genç oyuncular için büyük fırsat. Her maç aslına fırsat ama büyük takımlarla oynadığınız zaman bu fırsatların daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ben de gençken bu maçlar sayesinde buralara gelebildim. Arkadaşlara da bütün hafta bunları anlattık. Bunun bilincideler. Kim oynarsa oynasın herkes sahaya en iyisini vermek için çıkacak. Umarım sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağız."



"BU MAÇI KAZANACAĞIZ"

Adanaspor taraftarını öven Brezilyalı futbolcu, "Benim burada ilk yılım. Arkadaşlarımdan öğrendiğim, bizim taraftarlarımızın iyi günde de kötü günde de yanımızda olduğu. Antrenmana bile birçok kişi geldi. Fark yaratan bir taraftarımız var. Oturup maç izleyen değil, takımına destek olan taraftar. Biz sahada, taraftarlar da tribünde ellerinden geleni yaparak, bu maçı kazanacağız."

Ramos, yeni bir takım olduklarını, maçlarda iyi oynadıklarını ancak bunu puana yansıtamadıklarını da sözlerine ekledi.