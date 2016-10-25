 Adanaspor'da, Galatasaray maçı sürüyor – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Adanaspor'da, Galatasaray maçı sürüyor

    Adanaspor'da, Galatasaray maçı sürüyor

    Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-beyazlı ekip Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

    Renan Diniz ve Hayrullah dizlerinde ağrı hissetmeleri nedeniyle antrenmana katılmazken, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması yaptı. Goran Karasic ise antrenman esnasında belinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

    Turuncu-beyazlılar bugün akşam 18.00'de yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla noktalayacak.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:03
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