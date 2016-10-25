Adanaspor'da, Galatasaray maçı sürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Renan Diniz ve Hayrullah dizlerinde ağrı hissetmeleri nedeniyle antrenmana katılmazken, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması yaptı. Goran Karasic ise antrenman esnasında belinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.
Turuncu-beyazlılar bugün akşam 18.00'de yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla noktalayacak.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:03
- Çizgimizin altındaydık
Toplam 2
Yorum
rıza 55 eğer sen hocaysan bu maçtaki formsuzları oynatmazsın elinde 4,4,2 - 4,3,3- 4,2,3,1 e uygun adamlar var selçuk sneijder sabri chedjou bunlar çok formsuz serdar linnes de jong sinan yasin bunları oynat adaletli ol
- Yedek kalmaları teklif dahi edilemez!
Toplam 3
Yorum
......... ÇOK DOĞRU BİR KARAR ONLAR GS YIN PUAN KAHRAMANLARI. VEDE GÖZDELERİ. TÜM TAKIMA BEDEL. DİĞERLERİ KAYIP. GS KULÜBÜNÜN İLAN VERMESİ GEREKİYOR BULUNMALARI İÇİN.
- Barcelona değil Bayern gibiyiz!
Toplam 14
Yorum
gsli havalara girmiş ömründe bikere şampiyon olmuşş vaybee başımıza morinyo kesildi
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