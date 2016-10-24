Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray i·le 29 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direkör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Akhisar Belediyespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, kondisyoner Vedran Naglic nezaretinde yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Diğer futbolcular dar alanda çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlıkları geçen Cem Özdemir, Canberk Dilaver, Yiğitcan Gölboyu takımla çalışmalarını sürdürürken, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması yaptı. Renan Diniz ise dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmana katılmadı. Renan Diniz'in bugün çekilecek MR sonucunda durumu netlik kazanacak.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
- F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
Toplam 3
Yorum
Zekai efe GiT artık GitZaman çok geç olmadan git güller solmadan git
- Caner Erkin kaç ay yok?
Toplam 15
Yorum
fahri kartal senin başına gelir inşallah kalitesiz fenerli
- "Riva'yı al Fikret başkan"
Toplam 34
Yorum
ERKARTAL FİKRET BAŞKAN NE YAPAR EDER RİVAYIDA GS YİDE ALIR ÜSTELİK ÜSTE PARA DA ALIR
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