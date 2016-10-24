 Galatasaray maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    maçı hazırlıkları başladı

    Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

    , Toto Süper Lig'in 9. haftasında i·le 29 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direkör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

    karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, kondisyoner Vedran Naglic nezaretinde yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

    Diğer futbolcular dar alanda çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

    Sakatlıkları geçen Cem Özdemir, Canberk Dilaver, Yiğitcan Gölboyu takımla çalışmalarını sürdürürken, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması yaptı. Renan Diniz ise dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmana katılmadı. Renan Diniz'in bugün çekilecek MR sonucunda durumu netlik kazanacak.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:20
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