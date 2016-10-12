Adanaspor'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic, "Rakibimiz deneyimli oyunculardan kurulu iyi bir takım. Teknik direktörleri Tudor, benim milli takımda da beraber çalıştığım bir arkadaşım. Benim için farklı bir maç olacak" dedi.

Teknik Direktör Jurcic, milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Turuncu beyazlı takımın Osman Yereşen Tesislerinde Teknik Direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleşen antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular orta ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapıldı. Bu bölümde teknik direktör Krunoslav Jurcic, oyunu sık sık durdurup hata yapan oyuncuları uyardı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.



Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Goran Karacic ve İrfancan Eğribayat antrenmana katılmazken, Milli takımdan dönen Ousmane Viera takıma dahil oldu.