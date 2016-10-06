 "İyi oyunumuzu puana çevirmeliyiz" – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    "İyi oyunumuzu puana çevirmeliyiz"

    "İyi oyunumuzu puana çevirmeliyiz"

    Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, sahada da çok iyi organize olduklarını zamanla bunu skora da yansıtacaklarını söyledi.

    Turuncu-beyazlıların Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Kardemir maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdüklerini, özellikle son 3 günde daha fazla idman yapacaklarını belirtti. Oyuncuların fiziksel özelliklerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Jurcic, "Bu, teknik ve taktik çalışmaların yanında, fiziksel çalışmaların kombinasyonu diyebiliriz. Özellikle evde oynadığımız maçlara 'galibiyet' parolasıyla gidiyoruz. Öyle hazırlanacağız. Önemli olan şu iyi oyun oynuyoruz ama daha da önemlisi puana çevirmeliyiz artık bu oyunumuzu" dedi.

    Oyuncularının, kendilerini istenileni yavaş yavaş çok iyi şekilde sahaya yansıtmaya başladığını ifade eden Jurcic, "Çok iyi pozisyonlara giriyoruz. Sahada da çok iyi organize görünüyoruz ama henüz skora yansıtamadık. Zamanla bu da olacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:11
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