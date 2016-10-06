"İyi oyunumuzu puana çevirmeliyiz"
Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, sahada da çok iyi organize olduklarını zamanla bunu skora da yansıtacaklarını söyledi.
Turuncu-beyazlıların Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdüklerini, özellikle son 3 günde daha fazla idman yapacaklarını belirtti. Oyuncuların fiziksel özelliklerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Jurcic, "Bu, teknik ve taktik çalışmaların yanında, fiziksel çalışmaların kombinasyonu diyebiliriz. Özellikle evde oynadığımız maçlara 'galibiyet' parolasıyla gidiyoruz. Öyle hazırlanacağız. Önemli olan şu iyi oyun oynuyoruz ama daha da önemlisi puana çevirmeliyiz artık bu oyunumuzu" dedi.
Oyuncularının, kendilerini istenileni yavaş yavaş çok iyi şekilde sahaya yansıtmaya başladığını ifade eden Jurcic, "Çok iyi pozisyonlara giriyoruz. Sahada da çok iyi organize görünüyoruz ama henüz skora yansıtamadık. Zamanla bu da olacaktır" şeklinde konuştu.
Oyuncularının, kendilerini istenileni yavaş yavaş çok iyi şekilde sahaya yansıtmaya başladığını ifade eden Jurcic, "Çok iyi pozisyonlara giriyoruz. Sahada da çok iyi organize görünüyoruz ama henüz skora yansıtamadık. Zamanla bu da olacaktır" şeklinde konuştu.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Semih Kaya çok formda
Toplam 2
Yorum
Fenerli Genç Bu adam bir başka defansta top geçirmiyor bence ilk 11 e girmesi lazım
- Millilerden birlik beraberlik mesajı
Toplam 1
Yorum
GS BRAVO HOCA GENÇLERLE YOLA DEVAM!!!!!
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 1
Yorum
alpben geçen sezon melo da melo diye tutturmuştuk şimdi aklımızdan bile geçmiyo
"İyi oyunumuzu puana çevirmeliyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.