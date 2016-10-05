Adanaspor'da Karabükspor hazırlıkları
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Krunoslav Jurcic, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.
Jurcic "Şu andan itibaren Kardemir Karabükspor maçına odaklandık. Ciddi bir takım. Bu yıl önemli transferler yaptılar. Gittikçe oyuncularının seviyesi yükseliyor. Özellikle ön tarafta oynayan oyuncuları tehlikeli. Detaylı analizlerini yapıp oyuncularımla paylaşacağım" dedi.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Turuncu beyazlı takım Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.
Milli takımlarında bulunan İrfancan Eğribayat, Emre Uğur Uruç, Goran Karacic, Ousmane Viera antrenmana katılmadı.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Turuncu beyazlı takım Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.
Milli takımlarında bulunan İrfancan Eğribayat, Emre Uğur Uruç, Goran Karacic, Ousmane Viera antrenmana katılmadı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kaleyi gören vuruyor
Toplam 6
Yorum
UEFA E boyle bir takimi avrupanin izleyememesi uefanin yaptirimlarini gozden gecirmes gerekmekte
- Bu şekilde geri giderim
Toplam 12
Yorum
adriano salih biraz çalış kardeşim. bi ikili mücadele falan kazan.
- Golü attı sustu
Toplam 3
Yorum
Han hakli adam , olur olmadik yazilar ciziler sunuyorsa basin denen ukala dumbelegi. adam konusmaz malzeme vermez isine bakar.
Adanaspor'da Karabükspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.