 Adanaspor'da Karabükspor hazırlıkları – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    'da hazırlıkları

    Adanaspor'da Karabükspor hazırlıkları

    , Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Kardemir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Krunoslav Jurcic, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

    Jurcic "Şu andan itibaren Kardemir maçına odaklandık. Ciddi bir takım. Bu yıl önemli transferler yaptılar. Gittikçe oyuncularının seviyesi yükseliyor. Özellikle ön tarafta oynayan oyuncuları tehlikeli. Detaylı analizlerini yapıp oyuncularımla paylaşacağım" dedi.

    HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Turuncu beyazlı takım Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan , yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.

    Milli takımlarında bulunan İrfancan Eğribayat, Emre Uğur Uruç, Goran Karacic, Ousmane Viera antrenmana katılmadı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:58
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