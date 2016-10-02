 Jurcic: Bedeller ödüyoruz – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Jurcic: Bedeller ödüyoruz

    Jurcic: Bedeller ödüyoruz

    Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic ise maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Gelecek için umutlu olduğunu belirten Jurcic şöyle dedi:

    ''Bu akşamki maçta daha fazla şeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Beni sevindiren konu ise bugün sahada iyi şeyler göstermiş olmak. Oyuncularım elinden gelen her şeyi sahada verdi. Doğal olarak da maçı kaybettiğimiz için üzgünüm. Bizim sorumluluğumuzda olmayan bazı bedeller ödüyoruz. Bu da bazı oyuncuların hazırlık dönemlerini geçirmemiş olması. Buna bağlı sahada sakatlıklar yaşayabiliyoruz. Maçta 3 değişikliği de buna bağlı zorunluluktan yaptık. Bu tür değişiklikler sahada rotasyonu da getiriyor. Doğal olarak da takımın iskeletini bozuyor. Bugün sahada gösterdiğimiz şey bana gelecek için umut veriyor. Puan kazanmak için de umutluyum. Konyaspor'u tebrik ediyorum.''
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:03
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