 Adana’dan siftah – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Adana’dan siftah

    Adana’dan siftah

    Gol düellosu şeklinde geçen maçta , Aytemiz ’u Tevfik, Gueye ve Cem Özdemir’in golleriyle yenerek 3 puanla tanıştı. Konuk ekip ise 3 maç sonra kaybetti.

    Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Adanaspor, evinde konuk ettiği Aytemiz 'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. 27. dakikada Roni'nin pasını ağlara gönderen Tevfik Altındağ, Adana'yı 1-0 öne geçirdi. Alanya bu gole 30. dakikada Abdoulaye Ba ile yanıt verdi. 45+1'de Gueye'nin golüyle tekrar öne geçen Adana, devreye 2-1 önde girdi.

    CEM'DEN BİTİRİCİ VURUŞ
    Maçın 55. dakikasında Alanyaspor, Donald Guerrier ile yeniden eşitliği yakaladı: 2-2. 64'te Koman'ın pasında yerden sert ve düzgün bir vuruş yapan Cem Özdemir, turuncu-beyazlıları galibiyete taşıyan golü attı. Bu sezon ilk kez 3 puanla tanışan Adana puanını 5'e yükseltirken, Alanya 7 puanda kaldı.

    EN ÖNEMLİ GALİBİYET
    Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, "Şu anda en önemli olan şey, bu galibiyetin takımda iyi bir atmosfer sağlayacak olması. Daha iyi çalışmamız, daha iyi olmamız ve daha fazla puan almamız lazım" diye konuştu.

    ATAMAYANA ATARLAR!
    Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, iki takımı da kazanma arzusundan dolayı kutlayarak şöyle konuştu: Özellikle deplasmanda çok net pozisyonlara girip bunları gole çeviremezsen 'atamayana atarlar' kuralı geçerli oluyor.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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