Adana’dan siftah
Gol düellosu şeklinde geçen maçta Adanaspor, Aytemiz Alanyaspor’u Tevfik, Gueye ve Cem Özdemir’in golleriyle yenerek 3 puanla tanıştı. Konuk ekip ise 3 maç sonra kaybetti.
CEM'DEN BİTİRİCİ VURUŞ
Maçın 55. dakikasında Alanyaspor, Donald Guerrier ile yeniden eşitliği yakaladı: 2-2. 64'te Koman'ın pasında yerden sert ve düzgün bir vuruş yapan Cem Özdemir, turuncu-beyazlıları galibiyete taşıyan golü attı. Bu sezon ilk kez 3 puanla tanışan Adana puanını 5'e yükseltirken, Alanya 7 puanda kaldı.
EN ÖNEMLİ GALİBİYET
Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, "Şu anda en önemli olan şey, bu galibiyetin takımda iyi bir atmosfer sağlayacak olması. Daha iyi çalışmamız, daha iyi olmamız ve daha fazla puan almamız lazım" diye konuştu.
ATAMAYANA ATARLAR!
Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, iki takımı da kazanma arzusundan dolayı kutlayarak şöyle konuştu: Özellikle deplasmanda çok net pozisyonlara girip bunları gole çeviremezsen 'atamayana atarlar' kuralı geçerli oluyor.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:34
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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