Adanaspor'da kupa mesaisi

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Adana ekibi, 24 Erzincanspor ile yarın saat 12.00'de Erzincan 13 Şubat Stadı'nda karşılaşacak.