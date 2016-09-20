 Adanaspor'da kupa mesaisi – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da kupa mesaisi

    Adanaspor'da kupa mesaisi

    Ziraat Kupası 2. turunda yarın deplasmanda 24 ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum organizasyonları üzerinde durdu.

    Yaklaşık 1 saat süren antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Adana ekibi, 24 ile yarın saat 12.00'de Erzincan 13 Şubat Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor'da kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.