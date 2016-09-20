Adanaspor'da kupa mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaşacak Adanaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik direktör Krunoslav Jurcic nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum organizasyonları üzerinde durdu.
Yaklaşık 1 saat süren antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Adana ekibi, 24 Erzincanspor ile yarın saat 12.00'de Erzincan 13 Şubat Stadı'nda karşılaşacak.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 15:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eren Süper Lig'e karşı
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Yorum
grengonen merak etmeyiniz ligi 8 golle bitirir galatasaray ın golcusu değil.
- "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"
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yavuzhirsiz bu mamut pusluda hep ustu acik uyuyor galiba..
- Beşiktaş'ın belalısı
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bjk Kupa maçınca kalede Tolga vardı şimdi Fabri olacak görüşürüz.
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