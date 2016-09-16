"Takım doğru yolda"

Gaziantepspor maçında ilk resmi karşılaşmasına çıkan Hırvat teknik direktör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavaş yavaş şehri, insanları, kulübü, personeli ve oyuncuları tanımaya başladığını, şimdilik her şeyin yolunda olduğunu bildirdi.

Türkiye'de güçlü takımlardan kurulu, kuvvetli bir lig olduğuna işaret eden Jurcic, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de çok fazla kaliteli oyuncu var. Burada da 3-4 takım ön plana çıkıyor ama öyle bir lig var ki herkes herkesi yenebilir. Şu anda bizim için önemli olan şey takımın formunu yükseltmek ve dengeli bir hale getirmek. İyi çalışmak önemli. Son Gaziantepspor maçında, iyi yolda olduğumuzu gördük. Birçok şans elde ettik. Futbol şansı yanımızda değildi. Bu şekilde çalışmaya devam edersek doğru yolda olduğumuza inanıyorum ve böylece puanlar da gelecektir."

Jurcic, ligin 4. haftasında karşılaşacakları Osmanlıspor maçına iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakibimizi izledim. Oynadıkları son maçları da inceledim. Osmanlıspor, saygı duyulması gereken, kaliteli bir takım. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de aldıkları sonuçlarla ciddi bir takım olduklarını gösterdiler. Önde 4 hızlı oyuncuları var. Bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Önemli olan bizim şu anda bunun farkında olmamız. Böylelikle, az çok Osmanlıspor'a karşı da nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Takip ettiğim kadarıyla oldukça geniş bir kadroya sahipler. Çok sayıda maç oynadıktan sonra bu kadroyu değerlendireceklerdir. Muhtemelen Avrupa maçından sonra, bizim maçta bir rotasyona gideceklerdir."