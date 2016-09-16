"Takım doğru yolda"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Krunoslav Jurcic, takımının iyi yolda olduğunu, böyle devam etmeleri halinde puan ya da puanların geleceğini söyledi.
Türkiye'de güçlü takımlardan kurulu, kuvvetli bir lig olduğuna işaret eden Jurcic, şöyle konuştu:
"Süper Lig'de çok fazla kaliteli oyuncu var. Burada da 3-4 takım ön plana çıkıyor ama öyle bir lig var ki herkes herkesi yenebilir. Şu anda bizim için önemli olan şey takımın formunu yükseltmek ve dengeli bir hale getirmek. İyi çalışmak önemli. Son Gaziantepspor maçında, iyi yolda olduğumuzu gördük. Birçok şans elde ettik. Futbol şansı yanımızda değildi. Bu şekilde çalışmaya devam edersek doğru yolda olduğumuza inanıyorum ve böylece puanlar da gelecektir."
Jurcic, ligin 4. haftasında karşılaşacakları Osmanlıspor maçına iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Rakibimizi izledim. Oynadıkları son maçları da inceledim. Osmanlıspor, saygı duyulması gereken, kaliteli bir takım. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de aldıkları sonuçlarla ciddi bir takım olduklarını gösterdiler. Önde 4 hızlı oyuncuları var. Bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Önemli olan bizim şu anda bunun farkında olmamız. Böylelikle, az çok Osmanlıspor'a karşı da nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Takip ettiğim kadarıyla oldukça geniş bir kadroya sahipler. Çok sayıda maç oynadıktan sonra bu kadroyu değerlendireceklerdir. Muhtemelen Avrupa maçından sonra, bizim maçta bir rotasyona gideceklerdir."
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:19
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
"Takım doğru yolda" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.