Ümit Milli'lerinrakipleri belli oldu
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye; İsveç, Belçika, Macaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile birlikte 6. Grup'ta yer aldı.
54 takımın 9 grupta 6'şarlı mücadele edeceği 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek 12-20 Kasım 2018'de Play-Off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere direkt olarak katılacak.
Maç Takvimi şöyle:
20-28 Mart 2017
5-13 Haziran 2017
28 Ağustos-5 Eylül 2017
2-10 Ekim 2017
6-14 Kasım 2017
19-27 Mart 2018
3-11 Eylül 2018
8-16 Ekim 2018
Play-Off
12-20 Kasım 2018
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
- Ne şovdu ama!
Toplam 6
Yorum
Eyüp KARA podolski satılamaz gol attı diye değil,. tecrübeli bir orta saha alınırsa savunmaya çözüm gelirse ozaman şampiyonluğa ortak oluruz
- Cüneyt Çakır'a maç yok!
Toplam 3
Yorum
eko bu ligde cüneyt çakır ali palabıyık mete kalkavan halis özkahya bunlara maç yönettirmicen yönettikleri maçlara bakın hep yanlış ve yanlı
- Potada derbi günü
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 futbolda bize karşı başarıları yok basketbolda hiç yok voleybolda asla yok.bu nasıl bir derbi allah aşkına bırakın bu işleri be.!!
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