Ümitler, Panzer’i geçemedi
Ümit Milli Futbol Takımımız, A Spor'un HD kalitesinde naklen ekranlara getirdiği özel maçta deplasmanda Almanya'ya 1-0 mağlup oldu. Berlin'deki Alte Försterei Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Ümit Mili Takımı'ndan İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 38'inci dakikada Jeremy Toljan'ın golüyle öne geçen Almanya maçı 1-0 kazandı. Karşılaşmayı, aralarında çok sayıda Türk futbolseverin de bulunduğu 5 bin 130 seyirci izledi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 2
Yorum
Tolga Hocanın hası Şenol Güneştir demek istemiş
- Her şey galibiyet için
Toplam 1
Yorum
Aslan SELCUK-SEMIH VE ZABRY OYNAMASIN MACI KAZANMA SANSIMIZ OLABILIR
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