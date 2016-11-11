 Ümitler, Panzer’i geçemedi – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Ümitler, Panzer’i geçemedi

    Ümitler, Panzer’i geçemedi
    Ümit Milli Futbol Takımımız, 'un HD kalitesinde naklen ekranlara getirdiği özel maçta deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Berlin'deki Alte Försterei Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Ümit Mili Takımı'ndan İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 38'inci dakikada 'ın golüyle öne geçen Almanya maçı 1-0 kazandı. Karşılaşmayı, aralarında çok sayıda Türk futbolseverin de bulunduğu 5 bin 130 seyirci izledi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:49
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