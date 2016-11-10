 Ümitler A Spor’da – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Ümitler A Spor’da

    Ümitler A Spor’da
    ÜMİT Milli Takımımız, bugün özel karşılaşmada Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Berlin'deki Der Alten Försterei Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan HD kalitesinde şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı Fransa'dan Amaury Delerue yönetecek.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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