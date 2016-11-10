Ümit Milliler Almanya'ya kaybetti
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya'ya 1-0 mağlup oldu.
Berlin'deki Alte Försterei Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Ümit Milli Takımı'ndan İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 38'inci dakikada Jeremy Toljan'ın golüyle öne geçen Almanya, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve Almanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı, aralarında çok sayıda Türk futbolseverin de bulunduğu 5 bin 130 seyirci izledi.
Stat: Alte Försterei
Hakemler: Amoury Delerue, Bertrand Jounnoud, Eric Danizan (Fransa)
Almanya: Pollersbeck, Weiser, Toljan, Stark, Ginter, Dahoud (Dk. 64 Phlipp), Selke, Arnold (Dk. 79 Levin Öztunalı), Werner (Dk. 79 Mukhtar), Sane (Dk. 79 Haberer), Seguin
Türkiye: Gökhan Akkan, Ertuğrul Ersoy (Dk. 56 Alperen Babacan), Özkan Taştemur, Erol Erdal Alkan, Merih Demiral, Caner Koca, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Salih Uçan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 89 Deniz Hümmet)
Gol: Dk. 38 Toljan (Almanya)
Kırmızı kart: Dk. 20 İrfan Can Kahveci (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 59. Yusuf Yazıcı (Türkiye), Dk. 87 Selke (Almanya)
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:48
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
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