Ümit Milliler Almanya'ya kaybetti

Berlin'deki Alte Försterei Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Ümit Milli Takımı'ndan İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 38'inci dakikada Jeremy Toljan'ın golüyle öne geçen Almanya, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve Almanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, aralarında çok sayıda Türk futbolseverin de bulunduğu 5 bin 130 seyirci izledi.



Stat: Alte Försterei



Hakemler: Amoury Delerue, Bertrand Jounnoud, Eric Danizan (Fransa)



Almanya: Pollersbeck, Weiser, Toljan, Stark, Ginter, Dahoud (Dk. 64 Phlipp), Selke, Arnold (Dk. 79 Levin Öztunalı), Werner (Dk. 79 Mukhtar), Sane (Dk. 79 Haberer), Seguin



Türkiye: Gökhan Akkan, Ertuğrul Ersoy (Dk. 56 Alperen Babacan), Özkan Taştemur, Erol Erdal Alkan, Merih Demiral, Caner Koca, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Salih Uçan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 89 Deniz Hümmet)



Gol: Dk. 38 Toljan (Almanya)



Kırmızı kart: Dk. 20 İrfan Can Kahveci (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 59. Yusuf Yazıcı (Türkiye), Dk. 87 Selke (Almanya)