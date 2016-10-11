U19’lar Elit Tur aşkına
19 yaş altı milli takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki üçüncü ve son maçında bugün Ukrayna'yla deplasmanda karşılaşacak. 4 puanla, 6 puanlı Ukrayna'nın ardından 2. sıradaki gençlerimiz saat 15.00'te başlayacak mücadeleden puanla ayrılması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Elit Tur'a yükselecek.
Ümitler son maçına çıkıyor
Ümit Mİlli Takımımız Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. Grup'taki son maçında bugün 17.00'de lider Slovakya'yla Alanya'da oynayacak. 10 puanla 2. sıradaki Hollanda'yı 1 puan geriden takip eden millilerimiz, 9 grupta en iyi 4 ikincinin play-off oynayacağı Polonya'da düzenlenecek turnuva için son kozunu oynayacak.
Ümitler son maçına çıkıyor
Ümit Mİlli Takımımız Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. Grup'taki son maçında bugün 17.00'de lider Slovakya'yla Alanya'da oynayacak. 10 puanla 2. sıradaki Hollanda'yı 1 puan geriden takip eden millilerimiz, 9 grupta en iyi 4 ikincinin play-off oynayacağı Polonya'da düzenlenecek turnuva için son kozunu oynayacak.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buz dağına çarptık!
Toplam 99
Yorum
ali fARKLI YENİLMEDİK DİYE SEVİNDİĞİMİZ,SANTRAYI GEÇEMEDİĞİMİZ YILLARA DÖNÜYORUZ!
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 53
Yorum
ali krediniz mi kaldı dünyanın en pahalı futbol drektörü(!)
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 12
Yorum
Haydar "Camia" kelimesinin anlamını bilmediğin açık ki yazmışsın. Sizin sevmemeniz normal siz ve sizin gibiler sevmediği için her zaman Aziz başkan sevilecek... Karıştırmayın demiştim ama karıştırmışsın...
U19’lar Elit Tur aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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