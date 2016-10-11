 U19’lar Elit Tur aşkına – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    U19’lar Elit Tur aşkına

    U19’lar Elit Tur aşkına
    19 yaş altı milli takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki üçüncü ve son maçında bugün Ukrayna'yla deplasmanda karşılaşacak. 4 puanla, 6 puanlı Ukrayna'nın ardından 2. sıradaki gençlerimiz saat 15.00'te başlayacak mücadeleden puanla ayrılması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Elit Tur'a yükselecek.

    Ümitler son maçına çıkıyor
    Ümit Mİlli Takımımız Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. Grup'taki son maçında bugün 17.00'de lider Slovakya'yla Alanya'da oynayacak. 10 puanla 2. sıradaki Hollanda'yı 1 puan geriden takip eden millilerimiz, 9 grupta en iyi 4 ikincinin play-off oynayacağı Polonya'da düzenlenecek turnuva için son kozunu oynayacak.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:35
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