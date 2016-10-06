Ümitler umut sınavında

Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8. Grup'ta 7. maçında bugün 19.30'da Alkmaar'da Hollanda ile oynayacak. 5 takımlı grupta 9 puanla 3. olan Ümitler 10 puanlı rakibi önünde ilk iki için savaşacak. Öte yandan U19'lar da Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçında 15.00'te Ukrayna'da Letonya'yla karşılaşacak.