 Ümitler umut sınavında – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Ümitler umut sınavında

    Ümitler umut sınavında
    Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8. Grup'ta 7. maçında bugün 19.30'da Alkmaar'da Hollanda ile oynayacak. 5 takımlı grupta 9 puanla 3. olan Ümitler 10 puanlı rakibi önünde ilk iki için savaşacak. Öte yandan U19'lar da Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçında 15.00'te Ukrayna'da Letonya'yla karşılaşacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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